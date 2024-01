Mountain View, Kalifornien (ots/PRNewswire) -



- Unternehmen kündigt Entwicklung neuartiger ionisierbarer Lipide und

stabilisierender Komponenten an

- Die Verabreichungsplattform eTurna(TM) soll die Sicherheit verbessern und die

Immunogenität verringern

- Die anpassbare Plattform kann für die Behandlung einer Vielzahl von Zellen,

Geweben und Organen optimiert werden

- Die Plattform kann für verschiedene Verabreichungswege und Ladungen verwendet

werden



Turn Biotechnologies, ein Entwickler neuartiger mRNA-Medikamente und

-Technologien, gab heute die Erweiterung seiner

eTurna(TM)-Verabreichungsplattform bekannt, die die größte Herausforderung für

bahnbrechende Therapien überwinden soll: Die sichere und effiziente Ausrichtung

bestimmter Organe und Zellen.





Die beträchtliche Erweiterung ermöglicht unendliche Anpassungsmöglichkeiten fürNukleinsäure und kann für andere Substanzen und verschiedene Verabreichungswegeoptimiert werden, um bestimmte Organe, Gewebe und Zellen zu erreichen.Die in der eTurna(TM)-Verabreichungsplattform verwendeten proprietärenionisierbaren Lipide sind sicherer, da sie biologisch abbaubar und ungiftig sindund den Körper schneller verlassen, während sie gleichzeitig eine höhereVerkapselungskapazität und Ladung bieten. Da die Plattform PEG-freiestabilisierende Komponenten verwenden kann, minimiert oder eliminiert dasVerabreichungssystem die Immunogenität, die mit den derzeit in LNPs verwendetenPEG-Lipiden verbunden ist. Die optimierte Partikelgröße der Plattform bedeutetauch höhere Transfektionsraten für die Therapien, die sie verabreicht."Unsere eTurna(TM)-Plattform bietet eine Lösung für das größte Problem, mit demEntwickler von Therapien weltweit konfrontiert sind: Das optimale Vehikel zufinden, um ihre bahnbrechenden Therapien präzise und in der idealen Dosierung andas Zielgewebe zu bringen - und das auf sichere Weise", so Anja Krammer,Geschäftsführerin von Turn Bio. "Sie soll die Verabreichung von Therapien zurBehandlung unheilbarer Krankheiten ermöglichen, indem sie sich auf Zellenausrichtet, die die Medizin derzeit nicht erreichen kann.""Wir entwickeln diese bahnbrechende Verabreichungsplattform, um unsere Therapienin die Klinik zu bringen, aber eTurna ist auch für andere Forschervielversprechend, die andere Behandlungen entwickeln", sagte sie.Die ersten Arzneimittelkandidaten von Turn Bio konzentrieren sich auf dieBehandlung der Haut, indem sie sich auf bestimmte Zellen wie Fibroblasten,Endothelzellen und Keratinozyten ausrichten. Die eTurna-Verabreichungsplattformhat sich auch bei der Verabreichung von mRNA in Blutzellen wie T-Zellen undMakrophagen als wirksam erwiesen und ist vielversprechend, wenn es darum geht,Therapien in praktisch jedes Organ, jedes Gewebe oder jede Zelle zu bringen, undzwar mit einer Reihe von Formulierungen.INFORMATIONEN ZU TURN BIOTECHNOLOGIESTurn Bio ist ein Unternehmen in der präklinischen Phase, das sich auf dieReparatur von Gewebe auf zellulärer Ebene und die Entwicklung neuartigerArzneimittelabgabesysteme konzentriert. Die proprietäre mRNA-basierteERA(TM)-Reprogrammierungstechnologie stellt die optimale Genexpression wiederher, indem sie die Auswirkungen der Alterung im Epigenom bekämpft. Dadurch wirddie Fähigkeit der Zellen wiederhergestellt, Krankheiten zu verhindern oder zubehandeln und Gewebe zu heilen oder zu regenerieren. Dies wird dazu beitragen,unheilbare chronische Krankheiten zu bekämpfen. Die eTurna(TM)-Plattformverwendet einzigartige Formulierungen, um bestimmte Organe, Gewebe und Zelltypenpräzise zu versorgen.Das Unternehmen schließt die präklinische Forschung an maßgeschneidertenTherapien für Indikationen in der Dermatologie und Immunologie ab und entwickeltTherapien für die Augenheilkunde, Osteoarthritis und die Muskulatur.