Der erste Handelstag des Jahres 2024 war für viele Anleger enttäuschend, da sowohl Aktien als auch Anleihen schlecht starteten. Der Tech-Index Nasdaq 100 verzeichnete den stärksten Rückgang seit über zwei Monaten und auch der S&P 500 rutschte ins Minus. Eine Ausnahme bildete der DAX, der positiv ins Börsenjahr startete. In den USA fielen die Anleihekurse, was teilweise auf Zweifel an der Umsetzung der erwarteten geldpolitischen Lockerung zurückzuführen ist. Die Zentralbanken zeigten sich zögerlich, den Kampf gegen die Inflation zu früh aufzugeben. Laut Vishnu Varathan, Chefökonom für Asien (ex Japan) bei der Mizuho Bank, hat das Jahr 2024 mit einer Risikoreduzierung begonnen, wobei Aktien und Anleihen gegenüber einem wiedererstarkten US-Dollar fallen. Es bleibt unklar, ob dies eine dauerhafte Bereinigung des Überschwangs oder lediglich Gewinnmitnahmen vor den US-Arbeitsmarktdaten sind. Der synchronisierte Rückzug signalisiert ein Zögern unter den Anlegern, einer Rallye im vierten Quartal nachzujagen. Viele Investoren befürchten, dass überkaufte Bedingungen und euphorische Stimmung eine Wende bei Anleiherenditen und Aktien einleiten könnten.