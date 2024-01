Die Kupferpreise könnten laut Analysten von BMI und Bank of America Securities aufgrund der grünen Energiewende und einer möglichen Schwächung des US-Dollars in der zweiten Hälfte 2024 steigen. Die Märkte erwarten Zinssenkungen der US-Notenbank, die das Wirtschaftswachstum fördern und Kupfer für ausländische Käufer attraktiver machen könnten. Zudem haben über 60 Länder auf der COP28-Klimakonferenz Pläne zur Verdreifachung der Kapazitäten für erneuerbare Energien bis 2030 unterstützt, was die Kupfernachfrage erhöhen dürfte. Citibank prognostiziert eine Steigerung der Kupfernachfrage um 4,2 Millionen Tonnen bis 2030 und erwartet, dass die Kupferpreise bis 2025 auf 15.000 US-Dollar pro Tonne steigen könnten. Produktionsunterbrechungen und geplante Angebotskürzungen im Bergbau könnten die Preise weiter in die Höhe treiben. Goldman Sachs erwartet für 2024 ein Kupferdefizit von über einer halben Million Tonnen und prognostiziert ebenfalls steigende Kupferpreise. Aufgrund von Versorgungsengpässen, steigender Nachfrage durch erneuerbare Energien und optimistischen Prognosen könnte Kupfer in den kommenden Jahren ein interessantes Investment sein.