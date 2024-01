Der von AstraZeneca und Sanofi entwickelte Impfstoff Beyfortus gegen das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) wurde in China für Kinder zugelassen. Der Impfstoff, der bereits in der EU und den USA zugelassen ist, soll in der RSV-Saison 2024-2025 in China verfügbar sein. RSV ist ein hoch ansteckendes saisonales Virus, das vor allem bei Säuglingen und älteren Menschen zu Krankenhausaufenthalten führt. Zulassungsanträge für den Impfstoff werden aktuell in Japan und weiteren Ländern geprüft. Während die Sanofi-Aktie aktuell im Plus liegt, notiert die AstraZeneca-Aktie leicht im Minus.