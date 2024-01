München (ots) - In einer dynamischen Welt, die ständigen Wandel erlebt, hat die

Fahrradwerkstatt " https://www.bikepick.de/s/muenchen/ " den Weg für eine neue

Ära im Fahrradservice geebnet. Ursprünglich in München gestartet, plant das

Unternehmen ab 2024 die Eröffnung weiterer Standorte in verschiedenen deutschen

Städten.



https://www.bikepick.de/s/muenchen/ zeichnet sich durch seine innovative

Herangehensweise aus, die auf Digitalisierung und Automatisierung setzt. Seit

seiner Gründung im Mai 2021 hat sich das Unternehmen kontinuierlich

weiterentwickelt und setzt dabei auf digitale Prozesse in der Verwaltung, um den

Kundenservice effizienter und benutzerfreundlicher zu gestalten.







wie genial: Fahrradfahrer*innen können bequem über die Webseite einen Termin

buchen, woraufhin das Fahrrad am Wunschort abgeholt und in der firmeneigenen

Werkstatt fachmännisch überprüft wird. Nach der Diagnose erhalten die Kundinnen

einen transparenten Kostenvoranschlag für notwendige Service- und/oder

Reparaturarbeiten. Sobald der Auftragsumfang abgestimmt ist, werden die Arbeiten

sorgfältig durchgeführt und das Fahrrad an den Eigentümer zurückgeliefert.



Die Gründer von https://www.bikepick.de/s/muenchen/ haben sich das Ziel gesetzt,

den Wartungs- und Reparaturprozess für Fahrräder so einfach und komfortabel wie

möglich zu gestalten. Ihr übergeordnetes Ziel ist es, Menschen im urbanen Raum

dazu zu ermutigen, öfter auf ihr Auto zu verzichten und das Fahrrad als

umweltfreundliche Alternative zu nutzen. Dank

https://www.bikepick.de/s/muenchen/ gibt es keine Ausrede mehr, das Fahrrad

kaputt im Keller stehen zu lassen.



Die erfolgreiche Kombination aus innovativer Technologie, digitalen Prozessen,

einem kundenorientierten Ansatz und klassischem Handwerk macht

https://www.bikepick.de/s/muenchen/ zu einer treibenden Kraft in der

Fahrradservice-Branche. Das Unternehmen trägt dazu bei, die Mobilität in Städten

nachhaltiger zu gestalten und die Fahrradnutzung als praktikable Alternative zu

fördern.



Pressekontakt:



Jakob Radlmayr, mailto:jakob@bikepick.de, 0156 78107502



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173017/5684614

OTS: bikepick GmbH



