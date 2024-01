NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch nach Vortagsverlusten merklich zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete zuletzt 78,14 US-Dollar. Das waren 2,23 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar stieg um 2,19 Dollar auf 72,56 Dollar. Die Vortagsverluste wurden weitgehend wett gemacht.

Eine Reihe von Faktoren stützten die Ölpreise. Händler verwiesen auf drohende Lieferausfälle aus Libyen. Dort wurde das größte Ölfeld des Landes nach Protesten geschlossen. Betroffen von der Schließung ist eine Ölfördermenge von 300 000 Barrel je Tag.