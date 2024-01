Im Fokus der Anleger bleibt neben der Angst vor einer weiteren Eskalation der Krise im Nahen Osten auch die US-Geldpolitik. Am Abend wird noch das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank erwartet, das mit der Hoffnung auf Hinweise auf die künftige Zinsentwicklung verknüpft ist.

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit Kursverlusten geschlossen. Der ATX fiel um 1,01 Prozent auf 3377,58 Punkte. Das europäische Umfeld zeigte sich ebenfalls im roten Bereich. Marktbeobachter verwiesen auf klar negative Vorgaben von der US-Börse Nasdaq. Wie schon am Dienstag starteten die US-Aktienmärkte mit Verlusten in den Handel.

Vor der Veröffentlichung des Protokolls standen wichtige Daten auf dem Programm: Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Dezember etwas stärker verbessert als erwartet. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg um 0,7 Punkte auf 47,4 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) mitteilte. Analysten hatten im Schnitt lediglich eine Verbesserung auf 47,1 Zähler erwartet.

Die Meldungslage zu österreichischen Unternehmen blieb erneut sehr dünn. Zu den größeren Verlierern unter den Einzelwerten zählten Lenzing mit einem Abschlag von 5,8 Prozent sowie Pierer Mobility mit einem Kursverlust von 4,2 Prozent.

Auch einige Indexschwergewichte verloren an Wert. So büßten Voestalpine gut drei Prozent an Wert ein, und Andritz sanken um 2,5 Prozent. Wienerberger gingen knapp zwei Prozent tiefer aus dem Handel.

Abwärts ging es auch für die Bankwerte: Bawag schlossen 2,5 Prozent schwächer, und Raiffeisen verloren 1,3 Prozent. Erste Group gaben um 0,8 Prozent nach.

OMV schlossen um 0,2 Prozent leichter. Der Konzern investiert in Rumänien in Windpark-Projekte. Die OMV-Tochter OMV Petrom erwerbe von Renovatio (RNV Infrastructure) einen 50-Prozent-Anteil an der Electrocentrale Borzesti./ger/sto/APA/stw

