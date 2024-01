Per E-Mail teilen

Der nächste wichtige Termin, Geschäftsbericht 2023 und Webcast, bei Evotec ist am 24.04.2024.

Mit einem Wechsel an der Spitze beginnt für Evotec SE ein neues Kapitel: Dr. Werner Lanthaler gibt den Posten des CEO ab, bleibt jedoch als Berater im Aufsichtsrat. Seine Nachfolge tritt vorerst Dr. Mario Polywka an.

Schreibe Deinen Kommentar