Nachdem die Rendite in der zehnjährigen Laufzeit am 27. Dezember bei 1,89 Prozent den tiefsten Stand seit etwa einem Jahr erreicht hatte, ist sie mittlerweile wieder gestiegen. Zuvor hatte die Spekulation auf eine baldige Zinssenkung in den USA die Renditen stark belastet.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future kletterte bis zum Nachmittag um 0,42 Prozent auf 137,32 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,02 Prozent. Auch in den anderen Ländern der Eurozone gingen die Renditen zurück.

Die am Nachmittag veröffentlichten US-Konjunkturdaten bewegten die Anleihen kaum. Die Stimmung in der Industrie hatte sich im Dezember zwar etwas stärker verbessert als erwartet. Der Einkaufsmanagerindex ISM liegt damit aber dennoch den inzwischen 14. Monat in Folge unter der Schwelle von 50 Punkten, was auf eine schrumpfende Industrie hinweist. "Die Daten deuten darauf hin, dass die Bedingungen im Verarbeitenden Gewerbe nach wie vor ungewöhnlich schwach sind und die Produktion wahrscheinlich noch mindestens einige Monate lang weiter zurückgehen wird", schrieb Volkswirt Andrew Hunter vom Analysehaus Capital Economics.

Am Abend wird die US-Notenbank das Protokoll der jüngsten Zinsentscheidung veröffentlichen. Anleger erhoffen sich Hinweise auf die künftige Geldpolitik in der größten Volkswirtschaft der Welt./jsl/he

