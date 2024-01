Rivian Automotive hat im vierten Quartal weniger Fahrzeuge ausgeliefert als erwartet, was den Aktienkurs des Unternehmens um mehr als zehn Prozent sinken ließ. Die Auslieferungen lagen bei 13.972 Fahrzeugen, zehn Prozent weniger als im vorherigen Quartal und unter den erwarteten 14.430 Fahrzeugen. Hohe Zinssätze in den USA haben die Kosten für Elektrofahrzeuge erhöht, während Rivians größter Geldgeber und Kunde, Amazon.com, im vierten Quartal keine Lieferungen annahm. Trotzdem produzierte Rivian im vierten Quartal 17.541 Fahrzeuge, 7,5 Prozent mehr als im Vorquartal, und übertraf die Jahresproduktionsprognose von 54.000 Einheiten. Rivian wird im Vergleich zu anderen EV-Startups als besser positioniert angesehen, obwohl die Aktie im Oktober einbrach. Das Unternehmen hat die Preise für seine Fahrzeuge nicht gesenkt und setzt auf nachhaltige Nachfrage. Es unterzeichnete kürzlich einen Vertrag mit dem US-Mobilfunkanbieter AT&T für seine Elektrofahrzeuge. Analysten sehen den Rivian R1T Pickup-Truck, der bei 73.000 US-Dollar beginnt, nicht als große Konkurrenz für Teslas Cybertruck. 26 Analysten empfehlen den Kauf der Rivian-Aktie mit einem mittleren Kursziel von 26,23 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von über 24 Prozent darstellt.