Der chinesische E-Auto-Hersteller Nio konnte seine Auslieferungszahlen im Dezember 2023 und im Gesamtjahr 2023 steigern, bleibt aber hinter Tesla zurück. Im Dezember lieferte Nio 18.102 Fahrzeuge aus, 14 Prozent mehr als im November. Im Gesamtjahr 2023 verkaufte das Unternehmen 160.038 Fahrzeuge, eine Steigerung von 31 Prozent gegenüber 2022. Seit seiner Gründung im Jahr 2016 hat Nio insgesamt fast 450.000 Fahrzeuge verkauft. Allerdings ist die Profitabilität des Unternehmens weiterhin ein Problem. Nio hat eine Bruttomarge von nur 4,5 Prozent und verliert pro verkauftem Fahrzeug Geld. Trotz Reserven von 5,3 Milliarden US-Dollar könnte dem Unternehmen in zwei bis drei Jahren das Geld ausgehen, wenn keine Kapitalmaßnahmen ergriffen werden. Ein kurzfristiger Kursanstieg durch eine Investition aus Abu Dhabi in Höhe von zwei Milliarden US-Dollar wurde durch Verluste am nächsten Handelstag zunichte gemacht. Trotz der steigenden Auslieferungszahlen konnte Nio in einem schwachen Marktumfeld für chinesische Basiswerte nicht überzeugen.