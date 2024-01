US Tech 100

Der Leitindex Dow Jones Industrial stand zum Börsenschluss an der Wall Street 0,76 Prozent tiefer auf 37 430,19 Punkten. Für den technologielastigen Nasdaq 100 , der tags zuvor bereits um rund 1,7 Prozent abgesackt war, ging es zur Wochenmitte um weitere 1,06 Prozent auf 16 368,49 Punkte nach unten. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,80 Prozent auf 4704,81 Zähler.

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem ernüchternden Jahresstart vor allem für Technologiewerte haben die US-Börsen auch am Mittwoch nachgegeben. Die Veröffentlichung des jüngsten Sitzungsprotokolls der Notenbank Fed brachte den Kursen keine Entlastung.

