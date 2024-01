Die Miaozhen Academy of Marketing Science stellt den Leitfaden "Digital Transformation in Marketing

Peking (ots/PRNewswire) - Die Miaozhen Academy of Marketing Science (MAMS), eine

chinesische Organisation für Marketingwissenschaft, die Branchenkenntnisse,

wissenschaftliche Forschung und praktische Erkenntnisse vereint, hat kürzlich

den Leitfaden Digital Transformation in Marketing: A Roadmap 2023 ("Roadmap

2023", zu Deutsch: Digitale Transformation im Marketing: ein Fahrplan 2023) auf

der siebten chinesischen Konferenz für Marketingwissenschaft vorgestellt, die

von Miaozhen Systems ausgerichtet wurde. Die aktuelle Ausgabe ist die dritte

jährliche Ausgabe der einflussreichen Publikation.



Die Roadmap vergleicht den Prozess der digitalen Transformation im

Unternehmensmarketing mit der Besteigung eines Berges. Der Aufstieg ist vertikal

in drei Etappen unterteilt, wobei der Fuß, die Mitte und der Gipfel des Berges

die Anfangs-, Zwischen- und fortgeschrittene Phase der Transformation

darstellen. Entlang der horizontalen Achse wird sie durch grundlegende Elemente

wie Daten und technologische Fähigkeiten sowie die Organisationsstruktur

ergänzt. Die Roadmap 2023 deckt 6 wichtige Bereiche des Marketings ab: Werbung,

Inhalte, soziale Medien, E-Commerce, Nutzerwachstum und Innovationsmanagement.

Auf ihrem Weg müssen sich die Unternehmen den Herausforderungen stellen, die

jede Phase mit sich bringt, und verschiedene digitale Meilensteine erreichen.