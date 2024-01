Das Jahr 2023 war für US-Solarunternehmen wie Enphase Energy, First Solar und SolarEdge schwierig, insbesondere in der zweiten Jahreshälfte, als steigende Anleiherenditen und gesenkte Prognosen die Aktien belasteten. First Solar konnte zum Jahresende ein zweistelliges Plus verzeichnen, während Enphase Energy etwa die Hälfte seines Wertes verlor und SolarEdge sogar um über 60% fiel. Eine Rallye zum Jahresende konnte die Bilanz etwas verbessern, wurde jedoch in den letzten Tagen größtenteils rückgängig gemacht, was zu erheblichen Verlusten führte. Die steigenden Renditen von US-Anleihen trugen erneut zu den Kursverlusten bei. Experten warnen vor einem möglichen weiteren Anstieg der Renditen und raten Anlegern, vor einem Einstieg in Solaraktien eine Bodenbildung abzuwarten. Die hohe Dynamik des Abverkaufs und die steigenden Anleiherenditen deuten nicht auf eine schnelle Erholung hin.