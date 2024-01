Freiburg (ots) - Rezession, Pleitewelle und nun auch noch der Arbeitsmarkt imfreien Fall? Mitnichten. Bei Eis, Schnee und Dauerregen kann weniger an Straßen,in Wäldern und Biergärten gearbeitet werden. Dass die Zahl der Arbeitslosen imWinter steigt, ist insofern normal. Dass sie in diesem Dezember höher lag alsvor einem Jahr, ist noch kein Grund zur Panik. Zwar bedeutet es für jedenEinzelnen, der seinen Job verliert, eine Tragödie. ZweistelligeArbeitslosenquoten wie um die Jahrtausendwende sind aber meilenweit entfernt(...). Der Bedarf an Arbeitskräften ist ungebrochen, ihr Mangel bleibt für diemeisten Branchen die größte Herausforderung. https://www.mehr.bz/khs04oPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/59333/5684667OTS: Badische Zeitung