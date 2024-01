SHANGHAI, GEMBLOUX, Belgien, und HEIDELBERG, Deutschland, 4. Januar 2024 /PRNewswire/ -- Full-Life Technologies („Full-Life"), ein vollständig integriertes, globales Radiotherapeutik-Unternehmen, hat heute den Abschluss einer Finanzierungsrunde im Umfang von 63,3 Mio. US-Dollar abgeschlossen, die sich aus einer Serie-B-Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 47,3 Mio. US-Dollar und 16 Mio. US-Dollar Kreditfazilitäten zusammensetzt. Die Finanzierung wird die Entwicklung der Radiopharmazeutika-Pipeline und der Produktionskapazitäten des Unternehmens voranbringen sowie die proprietäre Forschungsplattform UniRDCTM optimieren. Mit dem Abschluss dieser Finanzierungsrunde hat Full-Life seit seiner Gründung im August 2021 mehr als 110 Mio. US-Dollar aufgenommen, einschließlich Eigenkapitalfinanzierung, Kreditfazilitäten und staatlichen Fördermitteln.

Die Serie-B-Finanzierungsrunde im Umfang von 47,3 Mio. US-Dollar wurde von Prosperity7 Ventures zusammen mit einem nicht namentlich genannten Investor aus dem Gesundheitssektor angeführt und von den neuen Investoren Sky9 Capital, Summer Capital und GuanghuaWutong Fund sowie den bestehenden Anteilseignern Chengwei Capital, HongShan und Junson Capital unterstützt. Die Kreditfazilitäten in Höhe von 16 Mio. US-Dollar, die in Verbindung mit der Serie-B-Eigenkapitalfinanzierung abgeschlossen wurden, dienen als flexible Finanzierungslösung für die weitere Entwicklung der Pipeline von Full-Life und den Bau seiner radiopharmazeutischen Produktionsanlage in Belgien.

„Krebs stellt nach wie vor eine enorme weltweite Herausforderung dar, die unermessliches Leid und Verlust an Menschenleben verursacht", so Aysar Tayeb, Executive Managing Director bei Prosperity7 Ventures. „Dieser Aufgabe widmet sich Full-Life im Bereich der Radionuklid-Wirkstoffkonjugate (RDC), indem es seine außergewöhnlichen Fähigkeiten bei Vektor- und Linker-Designs sowie seine Expertise auf dem Gebiet der Radionuklide einsetzt. Mit seiner UniRDCTM-Plattform verfügt Full-Life über das Potenzial, seine therapeutischen Indikationen auf ein breiteres Spektrum von Krebsarten auszuweiten. Wir blicken erwartungsvoll auf die kommenden Fortschritte von Full-Life bei der Bereitstellung differenzierter und überlegener Lösungen, die die Behandlungsergebnisse und die Lebensqualität von Krebspatienten signifikant verbessern werden."