SHANGHAI, 4. Januar 2024 /PRNewswire/ -- Am 3. Januar 2024 gab SolaX Power, ein Vorreiter im Bereich Solar- und Speicherlösungen, den erfolgreichen Abschluss seines Börsengangs und die anschließende Notierung an der Shanghaier Börse STAR Market unter dem Aktiencode 688717 bekannt. Diese bemerkenswerte Leistung markiert einen entscheidenden Meilenstein in der jahrzehntelangen Entwicklung des Unternehmens.

SolaX Power wurde 2012 gegründet und widmet sich der Verwirklichung einer sauberen und nachhaltigen Zukunft durch Solarenergie. Als weltweit führender Anbieter von Solar- und Speicherlösungen und einer der ersten Hersteller von Hybrid-Wechselrichtern in Asien hat sich SolaX Power zu einem multinationalen Unternehmen entwickelt, das weltweit mehr als 2.000 Mitarbeiter beschäftigt. Mit seinem Hauptsitz in Hangzhou, China, und weiteren strategisch günstig gelegenen Niederlassungen in den Niederlanden, Deutschland, Großbritannien, Australien, Japan und den USA bietet SolaX Power seine Dienstleistungen Kunden in mehr als 80 Ländern an.