COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu möglichen Neuwahlen:

"So leicht, wie es klingt, ist die Sache mit den vorzeitigen Neuwahlen nicht. Es hat schon seine Gründe, warum es sie in der über 70-jährigen Geschichte der Bundesrepublik erst drei Mal gab. Voraussetzung wäre nämlich, dass der Kanzler im Bundestag die Vertrauensfrage stellt und verliert. Olaf Scholz allerdings, der die Zukunft der von ihm geschmiedeten Ampel eigentlich lieber in Jahrzehnten denn in Jahren bemessen haben will, wird sich so schnell nicht dazu bereit erklären. Auch die Koalitionspartner, die ihm das Vertrauen entziehen müssten, haben bei Neuwahlen viel zu verlieren; womöglich sogar, wie die FDP, ihren Platz im Parlament."