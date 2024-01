Per E-Mail teilen

^ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Grenke, Neugeschäftsmeldung Q4/23 08:00 GBR: Next, Q4-Umsatz 13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q1-Zahlen 14:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Investor Day

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 4. Januar 2024

