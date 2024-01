Per E-Mail teilen

Der Kurs von Evotec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 19,943EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,64 % im Plus. 11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 19,745EUR das entspricht einem Minus von -0,99 % seit der Veröffentlichung. Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 26.264,18PKT (-2,06 %).

Der nächste wichtige Termin, Geschäftsbericht 2023 und Webcast, bei Evotec ist am 24.04.2024.

Die Biotechnologieunternehmen Evotec und Owkin bündeln ihre Kräfte in einer K.I.-gestützten Partnerschaft, um die Entwicklung von Therapien in den Bereichen Onkologie und I&I zu beschleunigen.

Schreibe Deinen Kommentar