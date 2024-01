BEIJING, 4. Januar 2024 /PRNewswire/ -- Am 20. Dezember hat die China Marketing Science Industry-Academia Collaboration Platform, die MiaoZhen Academy of Marketing Science, in Zusammenarbeit mit dem Global Digital Marketing Summit (GDMS) und dem M360 den „2024 China Digital Marketing Trends Report" veröffentlicht.

Für 2024 liegt die erwartete durchschnittliche Wachstumsrate der gesamten Marketingausgaben (einschließlich traditioneller und digitaler Marketingausgaben) auf dem chinesischen Markt bei 11 % und behält damit den Wachstumstrend bei, allerdings mit einem deutlichen Rückgang der Wachstumsrate im Vergleich zu den Vorjahren,

Hinsichtlich der „angestrebten Ziele von Werbekampagnen" gaben 85 % bzw. 76 % der Werbetreibenden an, dass sie Ziele in Bezug auf die Marke (Stärkung des Markenimages und Erhöhung der Markenbekanntheit) bzw. die Performance (Steigerung des Umsatzes) anstreben. Im Vergleich zum Vorjahr nimmt der Anteil der markenbezogenen Ziele deutlich zu und der Anteil der leistungsbezogenen Ziele ab.

In Bezug auf die Budgetzuteilung entscheiden sich jedoch nur 36 % der Werbetreibenden für eine Erhöhung des Markenbudgets, während satte 64 % das Performance-Budget aufstocken wollen. Dies weist auf einen offensichtlichen Widerspruch zwischen den Ansichten und Handlungen in Bezug auf Marke und Performance hin.

Hinsichtlich der Herausforderungen bei der Auswahl von Marketingmedien gaben 52 % der Werbetreibenden an, dass es „schwierig sei, die Effektivität zu messen und zu validieren". Diese Einschätzung übertraf noch die Herausforderung, den ROI der Marketingkommunikation zu verbessern. Dies ist zur größten Herausforderung geworden.

Einhergehend mit der allgemeinen Wachstumsrate im Marketing ist auch die erwartete Wachstumsrate für Social Media Marketing in China im Jahr 2024 um 13 % gesunken. KOL-Marketing (Key Opinion Leader) bildet nach wie vor einen Schwerpunkt der Investitionen in den sozialen Medien und 71 % der Werbetreibenden gaben an, KOL-Marketing betreiben zu wollen. 55 % der Werbetreibenden planen zudem, ihre Investitionen in mobiles Internetmarketing zu erhöhen, während 37 % ihre Investitionen in Outdoor-Werbung steigern wollen.

Die Nutzungsrate von KI (Künstliche Intelligenz) in der kreativen Werbegestaltung liegt derzeit bei 25 % und damit an sechster Stelle. Für die Zukunft wird jedoch eine Nutzungsrate von 44 % erwartet, was den ersten Platz bedeutet. KI-Marketing wird auch als die am stärksten zu erwartende Form des innovativen Marketings in der Zukunft angesehen. Obgleich die derzeitige Nutzungsrate nicht besonders hoch ist, deuten die hochgesteckten Erwartungen für die Zukunft darauf hin, dass Werbetreibende bei der Umsetzung von KI-Marketing noch mit Hindernissen zu kämpfen haben.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/miaozhen-academy-of-marketing-science-chinas-marketing-investitionen-werden-im-jahr-2024-voraussichtlich-um-11--steigen-302023590.html