DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Inflation in Nordrhein-Westfalen (NRW) hat sich erstmals seit September wieder verstärkt. Im bevölkerungsreichsten Bundesland stieg die Inflationsrate im Dezember auf 3,5 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Im November hatte die Inflationsrate 3,0 Prozent betragen.

