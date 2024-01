FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag erneut gestiegen. Im Vergleich zum Vortag legten die Kurse aber nur noch geringfügig zu. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future kletterte am Morgen um 0,09 Prozent auf 137,66 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 1,98 Prozent.

Marktbeobachter verwiesen auf eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten mit jüngsten Kursverlusten an führenden Aktienmärkten. In diesem Marktumfeld wurden vergleichsweise sichere Anlegern wie Bundesanleihen stärker nachgefragt.