Der Aufsichtsrat akzeptierte seinen Rücktritt und sucht nun innerhalb und außerhalb des Unternehmens nach einem dauerhaften Nachfolger. In der Zwischenzeit wird Aufsichtsratsmitglied Mario Polywka die Geschäfte vorübergehend leiten, der zuvor das Tagesgeschäft bei Evotec geführt hatte.

Analysten reagierten besorgt auf diese Entwicklung, und die Evotec-Aktien verloren im frühen Handel mehr als 16 Prozent ihres Wertes, was den Kurs unter die Marke von 18 Euro drückte.

Lanthalers Rücktritt erfolgte gleichzeitig mit einer Bekräftigung der Geschäftsprognose des Unternehmens für 2023. Der Konzernumsatz wird voraussichtlich zwischen 750 und 790 Millionen Euro liegen, während das bereinigte EBITDA bei 60 bis 80 Millionen Euro erwartet wird. Der Wirkstoffforscher gab auch eine Partnerschaft mit dem Biotech-Unternehmen Owkin bekannt. Die Investoren waren mit Blick auf die künftige Strategie des Konzerns und die CEO-Nachfolge dennoch verunsichert.

RBC-Analyst Charles Weston bewertet die Situation als negativ für die Aktie, betont jedoch die historische Verfügbarkeit des Managements von Evotec für Investoren und Analysten. Insofern glaube er, dass die Geschäfte des Unternehmens in sicheren Händen seien, während ein neuer Vorstandschef gesucht werde. Er bestätigte seine Einschätzung der Aktie mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 18,60 Euro.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion

