Zunächst einmal sind Insiderverkäufe nichts Ungewöhnliches: Insbesondere in den USA erhalten Mitarbeitende und gerade Top-Manager einen großen Teil ihrer Vergütungen in Form von Aktienpaketen und Aktienoptionen. Häufig dient der Verkauf von Aktien dadurch auch der Begleichung von Steuerschulden, der Diversifikation von privatem Vermögen und dem Beschaffen von Barmitteln.

Der gestern bekannt gewordene Verkauf eines 813.500 US-Dollar schweren Aktienpaketes durch Capozzi ist der inzwischen fünfte in den vergangenen zwölf Monaten, wobei die vorangegangenen deutlich kleiner als der aktuelle gewesen sind. Selbst nach dem Verkauf des größeren Paketes gestern hält Capozzi noch immer über 15.000 Aktien mit einem aktuellen Gegenwert von rund 4,5 Millionen US-Dollar.

Insiderverkäufe dominieren

Auch andere hochrangige McDonald's-Manager sind in den vergangenen Monaten durch Insiderverkäufe aufgefallen, wobei in vielen Fällen auch erhaltene Aktienoptionen fällig gestellt, also indirekt verkauft worden sind.

Mit Catherine Engelbert ist nur ein Mitglied des Verwaltungsrates auf der Käuferseite aufgefallen. Mit Blick auf den Aktienkurs hat in den vergangenen zwölf Monaten also nur eine hochrangige Managerin die Bewertung (bei 281 US-Dollar) als hinreichend günstig empfunden, die eigene Insiderposition zu vergrößern:

//assets.wallstreet-online.de/_media/22033/2024/01/04/mcd-oi.jpg

Sowohl im Hinblick auf den Chart als auch auf die fundamentale Bewertung des Unternehmens sollten sich an der Aktie des Fastfood-Riesen interessierte Privatanleger die Zurückhaltung des Managements durchaus zu Herzen nehmen.

Nach den Kursverlusten in den vergangenen Tagen droht im Chart ein Dreifach-Top und dadurch ein Verkaufssignal mit hoher Trefferquote.

Bei der Bewertung kommt McDonald's aktuell auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 25, beim Kurs-Umsatz-Verhältnis auf rund 8,5. Während das KGV damit knapp sieben Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre liegt, notiert das KUV acht Prozent über dem Fünfjahresmittel.

Fazit: Nachvollziehbare Zurückhaltung

Das signalisiert, dass die Aktie aktuell fair bewertet sein und damit nur wenig Luft nach oben haben dürfte. Wer sich in dem auch als Dividendenaktie beliebten Wertpapier engagieren möchte, sollte sich das Urteil des Managements zu Herzen nehmen und auf attraktivere Einstiegskurse warten.

Die McDonald's Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 268,6EUR gehandelt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion