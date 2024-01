Ein gemeinsam entwickelter Prototyp erreichte mehr als 1.000 Ladezyklen, was einer Lebensdauer von rund 500.000 Kilometern entspricht, und behielt dabei 95 Prozent seiner Speicherkapazität. Dieses Ergebnis deutet auf eine geringe Alterung der Batterie trotz häufiger Ladevorgänge hin. Quantumscape-Geschäftsführer Jagdeep Singh sagte dem Handelsblatt: "Ich kenne keine Lithium-Metall-Batterie im Automobilformat, die ähnliche Eigenschaften hat." Er betonte, dass die hohe Lebensdauer und Energiedichte des Prototyps die Reichweite von Autos von 500 bis 600 Kilometer auf bis zu 800 Kilometer und mehr erhöhen könnte. Außerdem will das Team die Ladezeit für eine Aufladung von 10 auf 80 Prozent auf unter 15 Minuten reduzieren.

Singh plant, Ende 2024 mit der Pilotproduktion des verbesserten 'B-Sample' zu beginnen, mit dem Ziel, die Produktionszahlen bis Ende 2025 deutlich zu erhöhen und dann mit der Serienproduktion zu beginnen. Er betont, dass es nun darum gehe, "die Herstellungsprozesse zu perfektionieren und zu skalieren".

Der getestete Prototyp besteht aus 24 Schichten, was der Dichte eines möglichen Serienmodells entspricht. Frank Blome, Chef der VW-Batterietochter Powerco, kommentiert: "Das sind sehr ermutigende Testergebnisse und ein Meilenstein auf dem Weg zur Serienfertigung der Feststoffzelle."

Volkswagen ist der größte Anteilseigner von Quantumscape und hat in den vergangenen Jahren mehr als 300 Millionen Euro in das kalifornische Unternehmen investiert. Seit 2012 arbeiten beide Unternehmen in der Forschung und Entwicklung zusammen.

Batterieexperte Shobhan Dhir von der Universität Oxford bewertete die Testergebnisse positiv: "Wenn die Rahmendaten und die Zellgröße mit den Informationen aus früheren Investorenpräsentationen übereinstimmen, dann ist das in der Tat ein beeindruckendes Ergebnis", so der Experte gegenüber dem Handelsblatt.

Im vorbörslichen Handel an der Nasdaq notiert die Quantumscape-Aktie leicht im Minus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 6,67 US-Dollar.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion