Die Sorglosigkeit der Anleger aus dem vergangenen Jahr wandelt sich nun in Angst vor einer stärkeren Korrektur am Aktienmarkt. 500 Punkte ging es in den vergangenen beiden Handelstagen am Stück mit dem Deutschen Aktienindex nach unten, wobei sich die ersten Stunden des Jahres mit dem Lauf in Richtung 17.000 im Nachhinein als Bullenfalle erwiesen haben.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Was dann kam, hat viele Anleger auf dem falschen Fuß erwischt, die jetzt an der Nachhaltigkeit der Rally aus dem letzten Quartal 2023 zweifeln. Für den DAX geht es jetzt darum, das Niveau des alten Allzeithochs bei 16.530 Punkten zu halten, um die Chance auf eine Bodenbildung und einen neuen Rally-Anlauf zu wahren. Hält die Marke nicht, dürfte es wohl bald um die 16.000er Marke gehen. Der DAX ist angezählt und braucht jetzt jede Unterstützung, die er kriegen kann.

Eine solche könnten die Inflationszahlen für Deutschland liefern, die heute um 14 Uhr veröffentlicht werden. Doch auch hier sollte die Euphorie in Richtung weiterer Abkühlung und damit Fantasie von Zinssenkungen nicht zu groß sein. Die bereits veröffentlichten Daten aus dem größten Bundesland Nordrhein-Westfalen lassen eher Gegenteiliges vermuten. Hier ist die Inflation von 3,0 wieder auf 3,5 Prozent gestiegen. Auch insgesamt sieht es wenig vorteilhaft in Sachen Teuerung aus, da die Frachtraten durch die Unruhen am Roten Meer deutlich in die Höhe schießen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis dies sich in der Inflation niederschlägt.