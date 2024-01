NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Shell von 3100 auf 3000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Biraj Borkhataria zeigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie vorsichtig optimistisch für die Ölkonzerne im Jahr 2024. Der Sektor dürfte weiterhin gesunde Ausschüttungen an die Aktionäre bieten, in einigen Fällen von starken Bilanzen gestützt, schrieb er./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2024 / 18:52 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2024 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 30,69EUR gehandelt.