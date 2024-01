Goldaktien schwächer

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Deutschland fehlen 60 Mrd Euro für Reservegaskraftwerke für die Stromproduktion bei Dunkelheit und Flaute. Zu dem Kosten addieren sich Zinsen und laufende Kosten, die bis zur Währungsreform finanziert werden müssen.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem etwas festeren Dollar nach (aktueller Preis 60.110 Euro/kg, Vortag 60.475 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber fällt (aktueller Preis 23,02 $/oz, Vortag 23,57 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 967 $/oz, Vortag 984 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 1.048 $/oz, Vortag 1.084 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 0,5 % nach. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 78,91 $/barrel, Vortag 75,85 $/barrel).Der MSCI-Goldminenindex verliert 3,2 % auf 425,20 $. Der MSCI-Silberminenindex verliert 4,0 % auf 370,85 $. Bei den Standardwerten fällt Kinross 3,3 %. Franco-Nevada befestigt sich 1,0 %. Bei den kleineren Werten geben Monument 8,8 %, GoldMining 7,1 % und Gold Resource 6,5 % nach. Gegen den Trend ziehen Northern Dynasty 11,4 % und Belo Sun 11,1 % an. Bei den Silberwerten fallen Coeur 9,7 %, Gatos 7,4 % und First Majestic 7,0 %. Metallic verbessert sich 5,0 %.Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwach. Impala fallen 6,3 % und Gold Fields 5,0 %.Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen schwach. Bei den Produzenten fallen Aurelia 4,4 %, Genesis 3,9 % und Perseus 3,8 %. Calidus befestigt sich 4,9 %. Bei den Explorationswerten verliert Bellevue 4,5 %. Saturn verbessert sich 9,1 %. Bei den Metallwerten gibt Metals X 3,5 % nach.