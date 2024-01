Krypto-Analyst Timo Emden von Emden Research schreibt in seiner aktuellen Analyse: "Kurz vor einer wegweisenden Entscheidung der US-Börsenaufsicht SEC über einen BTC-Spot-ETF fällt der Bitcoin zwischenzeitlich wieder unter die Marke von 42.000 US-Dollar. Investoren diesseits und jenseits des Atlantiks scheinen kalte Füße zu bekommen."

Auch Ethereum ist von der jüngsten Abwärtsbewegung betroffen. Der Kurs von Ethereum fiel zeitweise um acht Prozent auf 2.200 US-Dollar. Die Auswirkungen beschränken sich aber nicht nur auf diese beiden großen Kryptowährungen. Unter den zehn größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung verzeichnen vor allem Solana und Avalanche mit jeweils 14 Prozent Kursverlust die größten Verluste.

Aber auch abseits der großen Namen gibt es spürbare Verluste. Ein bemerkenswertes Beispiel ist der Memecoin Bonk, der mit einem Kursverlust von 21 Prozent den größten Rückgang unter den Top 100 Kryptowährungen verzeichnet. Insgesamt ist die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes im Vergleich zum Vortag um sieben Prozent gesunken, was die Breitenwirkung dieser Marktbewegung deutlich macht.

Als möglicher Auslöser für die heftige Korrektur werden Marktgerüchte genannt. Demnach könnte sich die US-Börsenaufsicht SEC weigern, alle eingereichten Anträge für Bitcoin-Spot-ETFs zu genehmigen. Diese Entwicklung könnte Investoren verunsichert haben, was wiederum den aktuellen Ausverkauf beschleunigt haben könnte, berichtet das Branchenmagazin BTC-Echo.

BTC zu USD wird aktuell mit einem Minus von -5,18 % und einem Kurs von 43.008$ gehandelt.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion

