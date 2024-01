PEKING (dpa-AFX) - Der weltgrößte Automarkt China ist im vergangenen Jahr wie zuletzt erwartet gewachsen. Im Dezember seien die Auslieferungen von Pkw an die Endkunden um 9 Prozent auf 2,36 Millionen gestiegen, im Gesamtjahr damit um 6 Prozent auf 21,7 Millionen, hieß es vom Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) am Donnerstag in Peking auf Basis vorläufiger Zahlen.

Bereits vor Weihnachten hatte der Lobbyverband ein Plus von gut 5 Prozent für das abgelaufene Jahr in Aussicht gestellt. Gegenüber dem trägen Vorjahr zog das Wachstum an. Der chinesische Automarkt hatte zuvor einige Jahre unter Zollstreitigkeiten, der Covid-Pandemie und der schlechten Verfügbarkeit von Elektronikchips gelitten.

China ist der größte Automarkt der Welt und als solcher auch für die deutschen Hersteller Volkswagen (inklusive der Töchter Audi und Porsche ), BMW und Mercedes-Benz der wichtigste Einzelmarkt. Allerdings wird der Wettbewerb vor allem für Massenhersteller immer härter. Insbesondere bei Elektroautos macht die chinesische Konkurrenz ausländischen Herstellern zu schaffen. Der chinesische Marktführer und Elektroautobauer BYD überholte mit seinem starken Wachstum im vierten Quartal auch weltweit den bisherigen Elektroautoprimus Tesla ./men/jha/