HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Evotec nach dem Rücktritt des Vorstandschefs und der Bestätigung des Jahresausblicks auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der überraschende Abgang von Werner Lanthaler und die daraus resultierende Unsicherheit dürften am Markt negativ aufgenommen werden, schrieb Analyst Christian Ehmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Wirkstoffforschungsunternehmen habe die Verantwortung im Vorstand aber diversifiziert, um die Sorgen wegen einer zu großen Abhängigkeit vom langjährigen Unternehmenslenker zu zerstreuen. Lanthalers Interims-Nachfolger Mario Polywka sei ebenfalls schon lange bei Evotec tätig und ein endgültiger Vorstandschef wohl binnen neun Monaten zu finden. Dazu sei Evotec operativ gut aufgestellt./gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2024 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evotec Aktie wird aktuell mit einem Minus von -12,68 % und einem Kurs von 17,01EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Christian Ehmann

Analysiertes Unternehmen: Evotec

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 29

Kursziel alt: 29

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m