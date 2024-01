Leipzig (ots) - Einem Thema kann man aktuell kaum entkommen: dem Thema

Fachkräftemangel. Täglich stapeln sich bergeweise Berichte, die die Auswirkungen

des personalen Engpasses beklagen. Dass sich das Phänomen nicht nur in einem

medialen Raum abspielt, wird spätestens dann deutlich, wenn man sich näher mit

der Entwicklung der Bewerberzahlen in den letzten Jahren auseinandersetzt.



Fachkräftemangel in Zahlen





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Lernplattform TestHelden hat dazu in einer aufwändigen Analyse, die Datenbis zum Sommer 2023 abdeckt, das Interesse junger Menschen an Einstellungstestsuntersucht. Gemessen wurde, wie häufig Inhalte, die sich mit beruflichenAuswahlverfahren oder Einstellungstests beschäftigen, aufgerufen wurden. Aus denDaten ergibt sich, dass die fünf größten Arbeitgeber - darunter die DeutscheBahn, der Bund und der öffentliche Dienst auf Landesebene - einenkontinuierlichen Interessensrückgang zu verzeichnen haben. Besonders drastischlässt sich dieser Rückgang am Beispiel der Bundeswehr darstellen. Meldeten sichim Januar 2022 noch durchschnittlich 104 Teilnehmende pro Tag für einenVorbereitungskurs auf den Bundeswehr Einstellungstest für Ausbildungsberufe an,waren es im Januar 2023 nur noch 77 und im August desselben Jahres 23 Menschen.Der Krieg in der Ukraine und die dadurch unsicherer gewordenenArbeitsverhältnisse tragen sicherlich zu dieser Entwicklung bei, jedoch zeichnensich ähnliche Entwicklungskurven auch bei der Polizei, im Einzelhandel und beider Deutschen Bahn ab.Während das Interesse an Ausbildungsberufen zurückgeht, steigen dieTeilnehmerzahlen an Studienvorbereitungskursen seit November 2022 signifikantan. Zum Vergleich: Meldeten sich im August 2022 noch 187 Personen pro Tag füreinen Studieneignungstest Vorbereitungskurs an, lag die Teilnehmerzahl im August2023 bei 345 neuen Teilnehmern pro Tag. Diese Entwicklung deckt sich mit denDaten des Statistischen Bundesamtes, wonach im August 2022(https://www.destatis.de/DE/Im-Fokus/Fachkraefte/Bildung/_inhalt.html) insgesamtmehr als doppelt so viele Personen studieren, als eine Ausbildung absolvieren.Während Auszubildende jedoch bereits als Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, dasie sich bereits während der Ausbildung in einen Betrieb einbringen, sindStudierende meist vollständig gebunden und stehen dem Arbeitsmarkt für längereZeit nicht zur Verfügung.Die Daten zeigen: Die deutsche Wirtschaft befindet sich bereits in einerhandfesten Personalkrise. Diese wird durch den demografischen Wandel und dieNotwendigkeit von hohen Spezialisierungsgraden durch sich wandelnde Berufsfelder