Wood bleibt aber bullish und glaubt weiterhin, dass Tesla in der Lage ist, mehr Marktanteile zu erobern. Arks Analyse ergibt eine Preisschätzung von 2.000 US-Dollar pro Tesla-Aktie im Jahr 2027 – einem unfassbaren Aufwärtspotenzial von rund 740 Prozent. Die Bullen- und Bären-Prognose liegt bei 2.500 beziehungsweise 1.400 US-Dollar pro Aktie.

Laut Marketscreener bietet die Aktie nach einem starken Jahr 2023 kaum noch Aufwärtspotenzial. Das durchschnittliche Kursziel liegt 0,13 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

Tipp aus der Redaktion

Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Kaffee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Jetzt hier kostenlos und unverbindlich mehr erfahren.