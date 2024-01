Noch im November 2021 markierte Puma bei 115,40 Euro ein stolzes Verlaufshoch, die vorausgegangene Kursrallye forderte jedoch schnell ihren Tribut, Puma ging in den Sturzflug über und fiel in einem ersten Schritt auf rund 60,00 Euro bis Mitte 2022 zurück. Zum Jahresende ging es auf 41,32 Euro weiter talwärts. Seitdem beherrscht das Papier eine abwechslungsreiche Seitwärtsbewegung, die in Gestalt eines symmetrischen Dreiecks/Keils daherkommt. Unglücklicherweise sind solche Kursmuster als trendbestätigend anzusehen, weshalb eine Auflösung zur Unterseite mit einem anschließenden Verkaufssignal stets im Hinterkopf behalten werden sollte.

Zunächst einmal darf Puma weiter zurücksetzen, als nächste Zeitzone ist die untere Keilbegrenzung bei 46,70 Euro zu nennen. Erst an dieser Stelle wird sich die weitere Kursentwicklung zeigen müssen, ein Abpraller hiervon zur Oberseite könnte kurzfristig Aufwärtspotenzial an 49,90 Euro freisetzen, darüber sogar an den EMA 50 bei 52,38 Euro. Geht es anschließend allerdings unter das Niveau von 46,00 Euro runter, käme dies einer positiven Auflösung des symmetrischen Dreiecks mit entsprechendem Korrekturpotenzial an 41,32 und darunter sogar 32,30 Euro gleich und würde sich entsprechend für ein Short-Engagement anbieten.

Puma SE (Wochenchart in Euro) Tendenz: