Innsbruck (ots) - Studierende vergeben Bestnoten für Masterprogramme derUnternehmerischen Hochschule® | 40 von 40 Bewertungen im SpitzenbereichDas kürzlich erschienene Masterranking des internationalen Centrums fürHochschulentwicklung (CHE) liefert erneut ausgezeichnete Ergebnisse für dieUnternehmerische Hochschule®. So verzeichnet das MCI bei derStudierendenbefragung 40 Bewertungen (von 40) im Spitzenbereich und liegt 18-malüber dem Mittelwert im Vergleich mit allen teilnehmenden Hochschulen.Zur Beurteilung standen in diesem Jahr Studiengänge mit wirtschaftlicherAusrichtung. Am MCI haben folgende Masterprogramme an dem Ranking teilgenommenund Bestnoten erhalten:- International Business & Management (4,3 / 5,0)- International Business & Law (4,1 / 5,0)- Entrepreneurship & Tourismus (4,3 / 5,0)- Wirtschaftsingenieurwesen (4,4 / 5,0)Die Gesamtnoten, dargestellt auf einer 5-Sterne-Skala, setzen sich aus mehrerenBewertungen verschiedener Kategorien und Einzelindikatoren zusammen. Dabeibeurteilten die Studierenden neben der allgemeinen Studiensituation Faktoren wiedigitale Lehrelemente , Forschungsorientierung und die Unterstützung beiAuslandsaufenthalten . Besonders hohe Bewertungen erhält das MCI für die starkePraxisorientierung in der Lehre, die reibungslose Studienorganisation und dieenge Betreuung durch Lehrende .Brigitte Auer, Qualitätsmanagerin am MCI, freut sich über die ausgezeichnetenErgebnisse: "Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Studiengänge, Prozesseund Kompetenzen weiterzuentwickeln. Das Feedback aus Rankings undStudierendenbefragungen unterstützt uns dabei maßgeblich. Wir freuen uns, dassunsere Qualitätsbemühungen auch im diesjährigen CHE Masterranking bestätigtwurden."Mehr Informationenhttps://www.mci.edu/de/medien/news/5493-masterranking-che-2023Pressekontakt:MCI | Die Unternehmerische Hochschule®Patricia PichlerPublic Relations+43 (0)512 2070 1527mailto:patricia.pichler@mci.eduhttp://www.mci.eduWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/66904/5684839OTS: MCI Austria