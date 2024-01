Die Ölpreise sind am Donnerstag erneut gestiegen, aber die Gewinne hielten sich im Vergleich zum starken Anstieg am Mittwoch in Grenzen. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 78,87 US-Dollar und damit 62 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar kletterte um 72 Cent auf 73,42 US-Dollar.

Die Angst vor einer Verschärfung der Lage im Nahen Osten ist derzeit das Hauptthema am Ölmarkt und treibt die Preise nach oben. Die jüngsten schweren Explosionen im Iran und die Ermordung eines Führers der islamistischen Hamas im Libanon haben die Spannungen in der ölreichen Region weiter verschärft.