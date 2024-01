ROUNDUP Grenke-Neugeschäft zieht nicht so stark an wie erhofft - Aktie sinkt Der Leasingspezialist Grenke hat im vergangenen Jahr etwas weniger Neugeschäft gemacht als zuletzt in Aussicht gestellt. So stieg das Leasingneugeschäft um 12,3 Prozent auf 2,58 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Baden-Baden …