München (ots) - Im Herstellungsprozess von Textilien und Schuhen kommt eine

Vielzahl an Chemikalien zum Einsatz. Damit die Bekleidung und die Schuhe den

Anforderungen des Verbrauchers - wie Aussehen, Formstabilität, Bequemlichkeit

oder Wasserfestigkeit - gerecht werden, müssen die Materialien entsprechend

behandelt und chemische Zusatzstoffe beigefügt werden. Wie sich Konsumenten über

die Produktion der Textilien und Schuhe ihres Interesses informieren können,

weiß TÜV SÜD-Produktexperte Matthias Rosenthal von TÜV SÜD.



Beim Schuh zählt nicht nur die Passform





An Schuhe werden in der Regel sehr hohe Ansprüche gestellt. Nicht nur ästhetischsollen sie ansprechend sein, sondern im besten Fall noch wasserfest oder sogarschmutzabweisend und darüber hinaus natürlich gut passen. Um all diesenAnforderungen entsprechen zu können, müssen die Materialen wie Leder und Stoffein der Produktion verschiedensten chemischen Behandlungen unterzogen werden."Der Einsatz von Chemie dient hier dazu, bestimmte Eigenschaften zu erzeugen,die uns als Verbrauchern zugutekommen", erklärt Matthias Rosenthal, VicePresident Consumer Product Services bei TÜV SÜD. "Aufpassen muss man beibestimmten Stoffen, die im Verdacht stehen oder denen bereits nachgewiesenwurde, dass sie gesundheitsschädlich sein können. Mit krebserregenden Stoffenmöchte weder der Verbraucher noch die Arbeiter bei der Herstellung in Kontaktkommen. Außerdem ist der Einsatz von Chemikalien auch immer eine Beeinflussungfür die Umwelt, die so gering wie möglich gehalten werden sollte", so der TÜVSÜD-Experte.Welche Siegel geben Aufschluss zu Schadstoffen im Schuh?Anders als Bekleidung sind Schuhe selten mit Prüfsiegeln ausgestattet. Wer hiergenauere Informationen sucht, muss im Internet recherchieren oder sich imGeschäft beraten lassen. Das blaue TÜV SÜD-Oktagon für "Schadstoffgeprüft" wirdSchuhherstellern im Rahmen einer freiwilligen Prüfung vergeben und basiert aufzahlreichen Anforderungen, die beispielsweise das Verfahren zur Bestimmung vondiversen Schadstoffen in Leder, Kunststoffen und Zubehören festlegen. Vielezertifizierte Hersteller bringen das Siegel nicht direkt am Produkt an, daherlohnt sich ein Blick ins Internet. "Es gibt zwar keine Verpflichtung für dieHersteller, ihre Produkte von einem externen Institut überprüfen zu lassen.Sollten sie aber die Grenzwerte, die in der EU gelten, überschreiten, machen siesich strafbar. Viele Hersteller unterschreiten sogar die Grenzwerte", weißRosenthal. Verbraucher finden übersichtliche Informationen beispielsweise aufder Website von cads e.V. ( http://www.cads-shoes.com ). cads e.V. ist eineInitiative des Deutschen Schuhinstituts mit dem Ziel, die Herstellung und