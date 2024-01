Seite 2 ► Seite 1 von 2

Kastellaun (ots) - Finanzielle Freiheit durch ein automatisches Nebeneinkommen -das klingt zu schön, um wahr zu sein. Doch Sascha Mende, Leiter des Franchisebei der NiCe Publishing Consulting GmbH, hat es geschafft: Er hat sich einrisikofreies und lukratives Franchise-Business aufgebaut und unterstützt heuteseine Kunden dabei, sich ebenfalls von ihrem 9-to-5-Job zu lösen und onlinelangfristig Geld zu verdienen. Wieso das digitale Franchise deutlich einfacherals andere Geschäftsmodelle ist, erklärt Sascha Mende im Folgenden.Viele Menschen streben nach einem luxuriösen Lebensstil und haben bereitszahlreiche Anstrengungen unternommen, um sich und ihrer Familie Wohlstand zuermöglichen, ohne dabei einer langen Arbeitswoche ausgesetzt zu sein. Trotz derMenge an Optionen scheint aber bei vielen nichts zu funktionieren, der Traum vombesseren Leben verblasst schnell - und der Alltag wird zu einem sichwiederholenden Muster ohne Ausweg. "Viele machen den Fehler, ihre kostbare Zeitund hart verdientes Geld in das falsche Geschäftsmodell zu investieren - meist,weil sie sich vorher nicht ausreichend Wissen angeeignet haben", so SaschaMende, Leiter des Franchise der NiCe Publishing Consulting GmbH. "Darunterleidet nicht nur der anfängliche Enthusiasmus - im schlimmsten Fall werden soauch beträchtliche Geldsummen verloren, die ohnehin knapp bemessen sind.""Auch ich habe nach einer Lösung gesucht, meiner Familie und mir mehr leistenund gleichzeitig meine Zeit freier einteilen zu können. Mit demFranchise-Business habe ich mir endlich genau diesen Traum ermöglichen können",fährt der Experte fort, der heute sein fundiertes Wissen über diese Branchedurch gezieltes Training an seine Kunden weitergibt. "Wir helfen jedem, auchohne Vorwissen, in dieser Branche erfolgreich zu werden." In kürzester Zeitlässt sich mit dieser Business-Methode und der Unterstützung von Sascha Mendeund seinem Team ein mittleres vierstelliges Monatsgehalt erwirtschaften - ohneRisiko, da seine Kunden Schritt für Schritt von ihm begleitet werden. "Mitunserer Beratung können sich unsere Kunden in maximal 30 Tagen einFranchise-Business aufbauen, das ihnen ein Zusatzeinkommen von 5.000 bis 10.000Euro im Monat vollautomatisch einbringt - es hängt nur von ihrer Motivation ab",so Sascha Mende.Vorteile des Franchise-Business: Mit Leichtigkeit zum erfolgreichen Einstieg"Im Franchise-Business entfällt der aufwendige Prozess, den vieleGeschäftsmodelle wie Dropshipping, Agenturgeschäft oder Videocutting erfordern.