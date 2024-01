Juan José Sánchez, CEO von Capital Energy, äußerte sich positiv über die Zusammenarbeit: "Wir freuen uns, einen so wichtigen Vertrag mit einem der weltweit bedeutendsten Anbieter von Windturbinen abschließen zu können. Die Vereinbarung mit der Nordex Group ist ein neuer Meilenstein in der Erfüllung unseres Businessplans, mit dem wir uns weiter für eine grüne und faire Energiewende einsetzen. Es ist auch ein neuer Schritt in unserem festen Engagement für die Schaffung von Wohlstand und Beschäftigung in den Regionen, in denen wir tätig sind, sowie für die Lieferkette und Technologie der EU-Länder und insbesondere Spaniens. Eine Verpflichtung, die mit dem Ziel der kürzlich angekündigten Windcharta übereinstimmt, die sich für eine Lieferkette einsetzt, die in der EU gut etabliert ist und resilient, nachhaltig und wettbewerbsfähig ist."

Patxi Landa, Vertriebsvorstand der Nordex-Gruppe, unterstrich die Bedeutung des Auftrags: "Wir freuen uns über unseren ersten Auftrag mit Capital Energy. Er bestätigt erneut das Potenzial der Region und die zunehmende Marktpräsenz der Nordex Group in Spanien, wo wir zuletzt Neugeschäfte von mehr als 500 MW erzielt haben".

Capital Energy ist ein unabhängiger spanischer Stromerzeuger und verfügt über eines der größten Portfolios an Windprojekten in Spanien.

Nachdem die Aktie am Vortag aufgrund von Gewinnmitnahmen nachgegeben und knapp unter der 10-Euro-Marke geschlossen hatte, verzeichnete die Aktie im XETRA-Handel zeitweise ein Plus von fünf Prozent. Zuletzt schmolz das Plus jedoch wieder auf 0,5 Prozent zusammen.



Die Mehrheit der Analysten rät derzeit zum Kauf der Nordex-Aktie. Sieben raten laut MarketScreener zum Kaufen und vier raten zum Halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 14,82 Euro.

Tipp aus der Redaktion Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Tee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Tee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Jetzt hier kostenlos und unverbindlich mehr erfahren.

Die Nordex Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 9,86EUR gehandelt.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion