FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein erneuter Großauftrag hat am Donnerstag Anleger von den Nordex -Aktien überzeugt. Nach einem Kursrutsch am Vortag, der mit Gewinnmitnahmen begründet wurde und erst unter der 10-Euro-Marke geendet hatte, ging es nun für den Aktienkurs um zwei Prozent nach oben. Vermeldet wurde am Donnerstag ein Großauftrag aus Spanien für Anlagen mit einer Leistung von 106 Megawatt.

Der Auftrag knüpft an einen besonders großen Auftrag aus Schweden, der Nordex am Mittwoch nur anfangs Rückenwind geliefert hatte. Nach einem Anstieg um 13 Prozent seit dem Vorweihnachtstief hatten zur Wochenmitte Gewinnmitnahmen eingesetzt. Im Frühjahr 2025 soll Nordex 18 Windkraft-Turbinen für Windparks nahe Mequinenza in der Provinz Saragossa liefern.