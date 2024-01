Seit dem Jahr 2000 ist das Automatische Identifikationssystem (AIS) ein verbindlicher Standard der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO), das unter anderem die Sicherheit des Seeverkehrs verbessern soll. Es sind jedoch nicht alle Schiffe verpflichtet, AIS-Geräte zu verwenden, da die Vorschriften je nach Land, Schiffsgröße und Aktivität variieren. Außerdem kann ein AIS-System ausgeschaltet werden, etwa um illegale Fischerei zu verschleiern.

Um ein vollständigeres Bild von den Aktivitäten des Menschen auf dem Meer zu erhalten, analysierten Paolo und Kollegen 67 Millionen Ausschnitte von Satellitenbildern. Daraus erstellte das Team Karten, die eine Auflösung von 15 bis 20 Metern haben und auf denen sie verschiedene Objekte auf den Ozeanen identifizieren konnten - von Schiffen über Bohrinseln bis hin zu Windkraftanlagen. Durch den Abgleich mit den öffentlich zugänglichen AIS-Daten ermittelten die Autoren dann jene Schiffssichtungen, bei denen AIS-Systeme nicht verwendet wurden.

Betrachtet man nur die AIS-Daten, sind die Fischereiaktivitäten vor den europäischen Küsten etwa gleich groß wie jene etwa vor den asiatischen Küsten. Die Satellitendaten zeigen jedoch, dass die industrielle Fischerei um Asien erheblich umfangreicher ist. Demnach stellen asiatische Fangflotten etwa 70 Prozent aller Fischereischiffe weltweit. Allein in den Gewässern um China machen diese Schiffe demnach global gesehen etwa 30 Prozent aus.

In einem ebenfalls in "Nature" veröffentlichten Kommentar schreiben Konstantin Klemmer von Microsoft Research New England in Cambridge und Esther Rolf von der Harvard University in Boston (beides im US-Bundesstaat Massachusetts), die neuen Karten ermöglichten eine umfassendere Bestandsaufnahme der menschlichen Aktivitäten auf den Meeren als je zuvor.