Hamburg (ots) - Kontrast Personalberatung GmbH rekrutiert für W2 Professur

IT-Sicherheit und W2 Professur Cloud-Technologien - Bewerbungsfrist 01.02.2024



Die Fachhochschule Kiel steht für Wissensvermittlung mit Praxisbezug und

arbeitet als größte Hochschule für angewandte Wissenschaft im Land in sechs

Fachbereichen interdisziplinär und international an aktuellen Themen der

Wirtschaft und Gesellschaft.





Für den Fachbereich Informatik und Elektrotechnik sucht die Hochschule nun zweineue Professor:innen und wird bei der Rekrutierung von der erfahrenen KontrastPersonalberatung GmbH(https://www.kontrast-gmbh.de/de/headhunting/forschung-bildung-lehre/) ausHamburg unterstützt. Die Headhunter für Forschung, Bildung und Lehre(https://www.kontrast-gmbh.de/de/magazin/neue-stellen/headhunter-hochschulen/)haben im vergangenen Jahr bereits mehrere Hochschulen aus ganz Deutschlanderfolgreich bei Personalsuchen für Professuren unterstützt.IT-Sicherheit und Cloud-Technologien an der FH KielDie W2 Professuren sind für die Schwerpunktbereiche Cloud-Technologien(https://www.kontrast-gmbh.de/de/stelle/professur-stellenangebote/30241/) undIT-Sicherheit(https://www.kontrast-gmbh.de/de/stelle/stellenangebote-professur/30242/)ausgeschrieben. Die beiden Professor:innen sollen in den jeweiligenSpezialgebieten unter anderem die Lehre übernehmen und anwendungsorientiertenWissen sowie praktischen Fähigkeiten vermitteln. Dazu zählen auch das Mentoringvon Studierenden sowie die Förderung deren beruflichen Weiterbildung.Die Professor:in für IT-Sicherheit und Professor:in für Cloud-Technologienwerden zudem anwendungsorientierte Forschungen durchführen und so zurEntwicklung neuer Erkenntnisse und Technologie beitragen. Dabei ist auch derregelmäßige Austausch mit der Industrie und anderen Bildungseinrichtungen vonzentraler Bedeutung.Erfahrene Professor:innen mit Promotion in der Informatik gesuchtFür die beiden W2 Professuren werden Kandidat:innen mit einer cum laudePromotion der Informatik und den entsprechenden beamtenrechtlichenVoraussetzungen gesucht. Zudem müssen die Professor:innen pädagogisch unddidaktisch für die Lehre geeignet sein und mindestens fünf Jahre Berufserfahrungauch außerhalb einer Hochschule mitbringen.