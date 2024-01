Harsh Kumar, Analyst bei Piper Sandler, hat dabei Bedenken hinsichtlich der iPhone-Lagerbestände und einer wahrgenommenen Spitze bei den Wachstumsraten der Verkaufszahlen angeführt. Er prognostiziert Herausforderungen für Apple und verweist auf ein sich abschwächendes makroökonomisches Umfeld in China und anhaltenden Währungsdruck in der ersten Hälfte des Jahres 2024. Er hebt auch die Auswirkungen erhöhter Zinssätze auf die Gesamtperformance von Apple hervor. Trotz der Herabstufung hält Piper Sandler an einem Kursziel von 205 US-Dollar fest, was einem Anstieg von über elf Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs entspricht.

Zuvor hatten die Analysten von Barclays die Aktie auf "Underweight" herabgestuft. In seiner Analyse äußerte Barclays-Analyst Tim Long Bedenken über die Markteinführung des iPhone 15, die nicht den Erwartungen gerecht geworden sei. Er sieht auch bei dem bevorstehenden iPhone 16 keine wesentlichen Verbesserungen. Nach einer überdurchschnittlichen Performance der Aktie im vergangenen Jahr erwartet der Analyst nun eine baldige Trendumkehr. Der Titel war in der Folge um über vier Prozent gefallen, seit Jahresbeginn hat Apple damit fast 130 Milliarden US-Dollar an Marktwert eingebüßt. Laut Marketscreener bietet die Aktie ein Kurspotenzial von knapp acht Prozent.

Die Apple Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 167,1EUR gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

