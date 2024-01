ANALYSE UBS hält Markterwartungen an Aixtron für zu hoch und startet mit 'Sell' Die Schweizer Großbank UBS warnt mit Blick auf 2024 vor zu hohen Erwartungen an Aixtron . Das Umsatzwachstum werde überschätzt und das Tempo der Marktanteilsgewinne dürfte sich verlangsamen, erwarten die Analysten um Madeleine Jenkins in einer am …