BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat angesichts der angespannten Hochwasserlage in Teilen Deutschlands dafür plädiert, mögliche Bundeshilfen von der Schuldenbremse auszunehmen. Die Ampel-Partner seien "gut beraten, sich offen mit der Frage zu befassen, ob die Ausnahmeregelung nach Artikel 115 neben der Ukraine und der Ahrtal-Katastrophe nicht auch für dieses Ereignis anzuwenden ist", sagte Mützenich dem digitalen Medienhaus Table.Media (Donnerstag). Im Falle des Hochwassers sei zunächst eine Schadensbilanz nötig, aber es sei absehbar, dass die zusätzlichen Mittel für Schadensausgleich, THW, Katastrophenschutz und Deicherneuerungen Länder und Kommunen finanziell überforderten. Die FDP sei "informiert, dass wir die Hochwasserhilfen in die aktuellen Haushaltsgespräche einbringen wollen", sagte der SPD-Fraktionschef.

FDP-Fraktionschef Christian Dürr zeigte sich darüber allerdings nicht begeistert: "Wer in diesen Tagen seinen Keller auspumpen muss, befasst sich sicher nicht mit Haushaltsfragen oder der Schuldenbremse", sagte er am Donnerstag dem Nachrichtenportal "Politico". Er betonte jedoch: "Selbstverständlich wird der Bund niemanden in den betroffenen Gebieten im Stich lassen, aber das geht auch ohne die Aufnahme neuer Schulden."