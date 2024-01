NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Zurich von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 434 auf 408 Franken gesenkt. Die Aktie des Versicherers dürfte in einem sich aufhellenden Konjunkturumfeld unterdurchschnittlich laufen, schrieb Analyst Ismael Dabo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht nur geringes Potenzial für das Gewinnwachstum und angesichts der schon hohen Bewertung ein begrenztes Kurspotenzial./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2024 / 04:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben