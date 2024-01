Gas gespart Verbrauch in Deutschland sinkt 2023 um fünf Prozent Deutschland hat im vergangenen Jahr nach Angaben der Bundesnetzagentur viel Gas gespart. Im Vergleich zum Vorjahr sank der Gasverbrauch um fünf Prozent auf gut 810 Terawattstunden, wie die Behörde am Donnerstag in Bonn mitteilte. Rund 41 Prozent des …