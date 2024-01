Goldman Sachs prognostiziert, dass Aktien Anfang 2024 einen Aufschwung erleben könnten, wenn Anleger ihre in 2023 gehaltenen Barmittel investieren. Im vergangenen Jahr stieg der Markt um mehr als 20 Prozent, doch Anleger hielten ihre Barmittel größtenteils zurück. Die Zuflüsse in globale Aktien betrugen 172 Milliarden US-Dollar, den niedrigsten Wert seit 2019. Im Gegensatz dazu beliefen sich die Zuflüsse in Geldmarktfonds auf 1,34 Billionen US-Dollar. Trotz eines negativen Starts ins neue Handelsjahr erwartet Goldman Sachs, dass eventuelle Rückschläge nur von kurzer Dauer sein werden, da mehr Geld in Aktien fließt. Der Januar ist in der Regel der stärkste Monat des Jahres für Aktienzuflüsse und könnte Zuflüsse von 60 Milliarden US-Dollar sehen, wenn Anleger den üblichen Prozentsatz investieren.